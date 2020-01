L'Udinese osserva con attenzione la situazione di Meitè

Ultimamente in quel di Torino si parla di Udinese solo in uscita, con le voci su Okaka e, soprattutto, Fofana che ancora non si sono spente nonostante i riscontri siano veramente pochi, almeno per quanto riguarda il mercato di gennaio. Ora però la nuova voce che rimbalza è in entrata. I bianconeri infatti, nelle varie discussioni con i granata, avrebbero espresso il proprio gradimento per Meite. Giocatore con caratteristiche simili all'ivoriano, potrebbe essere proprio lui a sostituirlo in futuro, nell'ottica di un rilancio dell'ex Bordeaux, che si è spento dopo l'ottimo avvio in Italia.