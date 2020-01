Contatti avviati con il Chievo per Barba

Stando a quanto si dice in Spagna, l'Udinese avrebbe avviato i contatti con il Chievo per Federico Barba. Il difensore centrale mancino classe '93, attualmente in forza in Spagna al Valladolid, potrebbe dunque tornare in Italia. In questa prima parte di stagione, per lui solamente cinque presenze in Liga. Sul giocatore ci sarebbe anche l'interesse dei greci dell'Aek Atene, ma l'ex Empoli preferirebbe tornare in Italia, con l'Udinese ad aspettarlo.