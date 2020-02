Watford battuto dallo United di Bruno Fernandes: primo gol in Premier per l'ex Udinese

Il Manchester United ha vinto senza problemi all’Old Trafford, per 3-0, contro il Watford. A sbloccare il match l'ex Udinese Bruno Fernandes: il portoghese prima si conquista il rigore venendo travolto da Foster in uscita e poi realizza dagli undici metri. Per lui primo con la maglia dei Red Devils contro la squadra del suo ex proprietario. Il portoghese è il primo giocatore dei Red Devils a realizzare dal dischetto la sua prima rete per lo United. Si conferma infallibile dagli undici metri. Ne ha segnati 13 di fila dopo averne sbagliato uno all’Udinese nell’aprile del 2016.

Nella ripresa raddoppia Martial, in gol da tre partite di fila come non gli capitava da dicembre 2017. Completa il successo un gran gol del giovane Greenwood, all’undicesima rete in tutte le competizioni quest’anno.