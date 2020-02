Serie A, cresce il numero di tifosi allo stadio: in 298mila per il 4° turno

Prosegue il trend positivo delle presenze negli stadi della Serie A TIM 2019/2020. Per la quarta volta in stagione - riporta il comunicato ufficiale della Lega Serie A - è stato superato il muro delle 29mila presenze di media. La 4ª giornata di Ritorno della Serie A TIM - si legge - è stata seguita sugli spalti da oltre 298mila appassionati (in media 29.854 a incontro), con il derby tra Inter e Milan a guidare la classifica (75.817 presenti a San Siro domenica sera), davanti a Napoli-Lecce (40.825) e Fiorentina-Atalanta (35.034). È il terzo miglior risultato stagionale dietro alla 19ª Giornata di Andata (31.174) e alla 2ª Giornata di Ritorno (30.221).

La media gara è così salita a 27.266 spettatori. Si registra un cospicuo incremento (+10,6%) rispetto al dato dell'ultima stagione di Serie A TIM, quando, nello stesso arco temporale, la media era di 24.652. Quella attuale è la più alta media spettatori, a questo punto del torneo, mai fatta registrare da quando il Campionato è passato a 20 squadre (stagione 2004/2005).