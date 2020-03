Rimborso biglietti e rateo abbonamenti per le gare a porte chiuse: ecco tutte le info

In questo momento particolare la passione non può fermarsi.

Perché è la passione che muove ogni passo che facciamo, ogni nostra azione ed è sempre la passione che fa pulsare i nostri cuori.

Tutti devono fare la loro parte, anche il mondo dello sport. Facciamo squadra, oggi più che mai, guardando con ottimismo e positività al futuro.

Rispettando le decisioni delle Autorità, le prossime partite casalinghe alla Dacia Arena dovranno essere giocate a porte chiuse, senza pubblico, fino al 3 aprile 2020.

Pertanto, tutti gli abbonati bianconeri potranno richiedere il rimborso del rateo delle gare alle quali non potranno assistere allo stadio; le modalità operative saranno comunicate nei prossimi giorni.

“In questo momento l’obiettivo è stare uniti - dichiara il Direttore Generale di Udinese Calcio Franco Collavino - essere positivi, fare le cose nel modo migliore possibile e nel pieno rispetto delle regole. Sono questi i principi che ispirano la nostra azione e, in quest'ottica, i rimborsi per gli abbonati saranno operativi nei prossimi giorni, mentre, quelli per i possessori dei biglietti per Udinese – Fiorentina, già da lunedì prossimo”.



Per quanto riguarda coloro che avessero acquistato i biglietti per Udinese - Fiorentina, potranno richiedere il rimborso a partire dalle ore 12 di lunedì 9 marzo con le seguenti modalità:

Per acquisti effettuati online o tramite Call center: tutti i biglietti acquistati online saranno automaticamente rimborsati. Il rimborso dell'importo sarà effettuato sulla carta di credito usata per l'acquisto.

Per acquisti effettuati presso i punti vendita della rete Listicket: sarà necessario restituire i biglietti in originale presso lo stesso punto vendita dove sono stati acquistati. Il rimborso sarà effettuato in contanti.

Per acquisti effettuati presso la biglietteria della Dacia Arena: si dovranno restituire i biglietti in originale presso gli sportelli della biglietteria. Il rimborso sarà effettuato in contanti, con i seguenti orari: Lunedì dalle 15 alle 19, da Martedì a Giovedì dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00.​