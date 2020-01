Corte d'Appello di Trieste negativa sulle insegne "Dacia Arena", la Cassazione darà la sentenza definitiva

Continua la querelle sul nome dello stadio tra Udinese e Comune di Udine. La Corte d' Appello di Trieste, come riportato dal Messaggero Veneto, ha dato ragione al comune, ma la società ha già dato mandato ai suoi legali per andare al ricorso in Cassazione. Le scritte sull'impianto resteranno dunque al loro posto nonostante le numerose sentenze avverse. Il giudice di pace aveva imposto al club bianconero di oscurare le insegne in attesa della causa civile, ma la cosa non è successa. Adesso la Cassazione darà la sentenza che dovrebbe essere definitiva.