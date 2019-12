Tesser, conferenza: "Fiducia, ma guai ad essere presuntuosi, daremo sempre tutto"

Queste le parole di mister Tesser in conferenza stampa.

Un'altra vittoria contro una squadra che punta molto in alto, difficile nascondersi ora dietro la salvezza: "Sicuramente il nostro obiettivo resta la salvezza, giocheremo sempre per cercare di vincere ogni partita senza fare proclami, che io dica che vinciamo il campionato o che dobbiamo salvarci cambia poco, bisogna sempre scendere in campo per dare tutto, indipendentemente dagli obiettivi".

Il match: "Penso che abbiamo vinto con merito, dopo l'occasione di Brosco parata da Di Gregorio abbiamo messo in campo una prestazione importante, prendendo in mano il pallino del gioco e trovando due gol. Ricordo francamente poche chance per gli avversari dopo che abbiamo sbloccato la gara".

Dopo la punta di amarezza del presidente Lovisa il pubblico ha risposto molto bene: "Non so se il presidente si sia lamentato, di certo il pubblico dà sempre una risposta positiva, effettivamente nell'ultima partita c'è stato un calo, però oggi c'è stata una grande risposta, di solito abbiamo una media di tremila spettatori circa, oggi abbiamo avuto un po' di supporto in più, la risposta è stata molto positiva dopo le parole del presidente ed è importante per lui e per questa squadra, che stanno dando tutto. Credo poi che con le nostre prestazioni stiamo attirando anche dei tifosi da Udine, sta a noi aumentare ulteriormente il calore dei tifosi continuando così".

Trend in trasferta che è stato invertito dopo le difficoltà iniziali: "Direi che è una questione di personalità, ma è un concetto relativo, l'anno scorso siamo stati imbattuti in trasferta in C, molti interpreti sono rimasti, quindi il fattore trasferta non l'ho mai visto come un problema reale".

Ottima risposta della difesa nonostante gli interpreti cambino spesso: "Bassoli ha dato un'ottima risposta pur dopo aver giocato poco ultimamente, siamo stati molto attenti e precisi in quasi tutte le situazioni".

La prossima gara, si va a Salerno contro una squadra forse delusa per quanto raccolto fino ad ora: "Se dalla Salernitana ci si aspettava di più vuol dire che evidentemente sono una squadra di qualità, con giocatori molto importanti, servirà dunque mettere in campo una prestazione di spessore come sempre per riuscire a ottenere punti. Dobbiamo mantenere la fiducia maturata in queste partite, guai a farla diventare presunzione. Faccio gli auguri di Buon Natale a voi e soprattutto ai tifosi e agli sportivi che ci seguono, è stato un anno straordinario".