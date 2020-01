RELIVE Serie A2 Girone Est Unieuro Forlì-Apu OWW 80-74: RISULTATO FINALE

E' un harakiri Apu quello a cui si è assistito alla Unieuro Arena, con Udine che spreca l'ultimo possesso sul -3 con uno schema chiamato dalla linea di fondo bianconera e un pasticcio firmato Antonutti-Amato. Partita con finale punto-a-punto conclusa con una beffarda sconfitta per 80-74 e secondo posto che ora dista quattro punti

Nobile sbaglia la tripla e c'è un fallo su Marini che ai liberi segna solo sul primo tentativo

Giachetti ne mette altri due, Forlì allunga in maniera decisiva

Rimessa di Antonutti, Amato è distratto e perde palla, regalando rimessa in zona d'attacco a Forlì. Incomprensibile scelta della panchina bianconera su questo "schema"

Timeout Udine a 30 secondi dal termine, tre punti da recuperare

30'', Giachetti sguscia oltre Antonutti, il quale commette fallo ma il biancorosso riesce a segnare e, dalla lunetta, a completare il gioco da tre

51'', fallo di Watson su Cromer, già graziato dai fischietti. Cromer sbaglia il primo e segna il secondo, parità

Fallo e liberi in arrivo per Antonutti a 1:45 dal gong. 2/2 dalla linea della carità

Palleggio, arresto e tiro di Giachetti, realizzato con grande classe

Due punti segnati da lontano di Ndoja, 2:34 ed è timeout Udine

Beverly infuocato, canestro e fallo subìto e controsorpasso

Bruttini riporta avanti Forlì con un taglio back-door premiato dai compagni

Beverly inchioda il tap-in e pareggia

Gazzotti si fa trovare dietro le linee nemiche, Amato lo serve e sono due punti per il #5

Benvenuti si ritrova col pallone sotto canestro dopo una serie di batti e ribatti tra Watson e Beverly

Cromer-to-Beverly, schiacciata dell'ex-Brescia e timeout Forlì a 6:22 dalla fine

Rimbalzo di Beverly che poi libera Gazzotti per l'appoggio al ferro

Stoppata irregolare di Beverly su Oxilia, liberi in arrivo per il biancorosso che non sbaglia

Schiacciata di Rush, liberato da Bruttini

C'è un Amato in più per l'Apu adesso, tripla clamorosa

Distrazione Apu con palla in mano, punisce Watson da tre

Triplona di Amato da una parte, risposta con la stessa moneta di Giachetti dall'altra allo scadere, comanda Forlì alla vigilia del quarto conclusivo per 59-57. La gara è ancora in bilico e da qui in avanti ogni azione sarà decisiva per la conquista della posta in palio

Fallo di Nobile su Giachetti a 25'' dalla sirena. Due su due per lui

Semigancio di Zilli dall'altro lato

Marini affonda ma sbaglia, accorre Oxilia ad aggiustare a canestro

Gazzotti fermato con un fallo, in arrivo due liberi. Dalla lunetta 1/2

Contropiede, sprint di Giachetti, altri due e vantaggio Forlì

Giachetti in acrobazia trova due punti

Palleggio, arresto e tiro di Nobile che ha pure fatto saltare per aria il difensore sulla prima finta di tiro

Fallo di Amato su Marini, due liberi e due canestri

C'è sempre Nobile nei momenti importanti, tripla per lui

Lacrima di Marini che termina in fondo al cesto

Nobile trova Beverly che, liberissimo, inchioda al ferro e regala un vantaggio all'Apu

Ancora Antonutti a segnare grazie a un taglio in back-door

Contropiede per Watson, alzata per Rush e due punti

E' valido il canestro di Nobile, realizzato dopo aver subìto fallo. Dalla lunetta va a segno con il libero supplementare

Tripla di Ndoja e nuovo vantaggio forlivese

Beverly lucra due liberi concessi da Benvenuti, due su due e impatto a 39

Gira veloce la palla a spicchi, fino ad arrivare da Antonutti che fa saltare il marcatore, avanza e si alza per due punti

Sempre troppo lo spazio concesso a Marini, tripla a segno

Riparte la sfida all'Unieuro Arena!

Si va all'intervallo con il vantaggio minimo che è ora in mano di Forlì, 36-35 in numeri. I padroni di casa continuano ad avanzare a balzi nel punteggio mentre, dopo un inizio di 2° parziale pessimo, Udine ha dimostrato buona continuità di rendimento

Beverly vira verso la linea di fondo e segna due punti sfruttando tutta la sua stazza

Marini supera Nobile, evita la stoppata di Beverly e infila due punti

Taglio alle spalle della difesa di Antonutti, assist di Beverly e canestro del 'Cigno'

Rientra sorprendentemente in campo Penna, al posto di Cromer

Antonutti prende un rimbalzo d'attacco e, sul tentaivo di tiro, viene fermato fallosamente. Due liberi, due canestri

Bruttini, spedito ai liberi, sbaglia il primo e infila il secondo

Tripla di Amato, presa con molto spazio

Antonutti perde palla, riparte Ndoja in solitaria e altri due per Forlì

Sprint e canestro al ferro di Watson

Penna rientra in panchina ma non sarà a disposizione per il resto della gara

Ndoja entra nel campo e si distende in terzo tempo per segnare due punti

C'è Antonutti sotto canestro che riceve e segna due punti, Dell'Agnello costretto al timeout a 5:36 dall'intervallo

Altri due per Beverly, innescato in transizione da Cromer

Mette Beverly i primi punti del 2° quarto bianconero Apu con una sortita personale

Si è intanto infortunato Penna che deve aver subìto un colpo nell'area forlivese. Il play è uscito zoppicante e ha già preso la via degli spogliatoi

Altra tripla di Marini, messo in ritmo da Giachetti

Contropiede completato da Giachetti con due punti, parziale Forlì di 5-0

Gran tripla di Marini da ben dietro la linea dei 6.75

Primo quarto di marca bianconera, con l'Apu che conduce con il minimo vantaggio per 19-20. In campo due formazioni che si stanno dimostrando molto attente nel rispettare il loro piano gara, con Forlì capace di far male con degli strappi nel punteggio ma con una Apu sempre in grado di ricucire

Restituisce il favore Bruttini dall'altro lato, due per il giocatore in biancorosso

Buona difesa di Bruttini ma Zilli mette comunque due punti

Extra-pass di Penna, liberato da Gazzotti, per Nobile, il quale ha spazio e tempo per infilare la tripla del sorpasso. Timeout Forlì a 1:30 dalla sirena

Angolo sinistro, scarico di Amato per Gazzotti, tripla piedi per terra a segno

Bruttini prima sbaglia, poi rimedia e segna due punti da sotto

Amato con un long-two dall'angolo destro

Scarico di Watson per Rush, americano a segno con la tripla

Fallo di Benvenuti che manda ai liberi Beverly, il quale fa 2/2

Cromer affonda, esita, poi si prende il tiro in allontanamento e segna due punti interrompendo la striscia aperta forlivese di 10

Volata di Forlì in contropiede, Marini chiude la ripartenza con due punti al ferro, timeout Udine a 5:49 dalla fine del quarto

Altra giocata di energia di Benvenuti che segna, subisce fallo e completa il gioco da 3

Watson con spazio da sinstra, tripla a segno

Benvenuti salta più in alto di Beverly, prende il rimbalzo e segna due punti da seconda chance

Fallo di Ndoja su Antonutti, due liberi in arrivo poi trasformatiin punti

Tiro in sospensione dalla media di Beverly, canestro

Virata e canestro di Rush su Nobile da dentro l'area

La inaugura Beverly con l'alley-oop, assist ovviamente di Amato

Palla a due che viene vinta da Udine, buona partita a tutti!

Risuona l'inno nazionale italiano alla Unieuro Arena, mancano dunque pochissimi minuti alla palla a due

Non sarà una Apu al completo quella di stasera vista l'assenza di Agustin Fabi per un problema alla zona lombare. Ramagli dovrà quindi fare a meno dell'unico '3' di ruolo e dovrà trovare una soluzione per ovviare a tale assenza. Possibili soluzioni l'impiego di Nobile per un quintetto più basso o il rilancio delle quote 'Jerkovic', giovane fin qui poco utilizzato

Buonasera amici di TuttoUdinese.it da Francesco Paissan e benvenuti alla ormai "classica" sfida tra l'Apu Old Wild West e l'Unieuro Forlì, valida per la diciassettesima giornata del Girone Est di Serie A2. Partita dal grande fascino, nel segno di una grande rivalità ma anche partita d'alta classifica visto che si affrontano due delle principali forze dell'Est, con Forlì determinata a scendere in campo per vendicare la pesante sconfitta dell'andata e l'Apu che vorrà certamente riprendere il proprio cammino dopo lo scivolone con l'Urania. A tra poco per la diretta testuale!