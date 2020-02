RELIVE SERIE A - Bologna - Udinese (1-1) finita, ennesimo errore difensivo e i bianconeri perdono altri due punti

90'+6 FINISCE QUI!

90'+3 Il VAR conferma il gol. Palla persa ingenuamente in avanti dall'Udinese, il Bologna si riversa in avanti, palla alta di Tomyasu, rovesciata di Orsolini, i difensori bianconeri restano di sasso, Palacio supera la marcatura di Becao e appoggia in rete

90+1 PALACIO LA METTE!! PAREGGIO DEL BOLOGNA SULL'ENNESIMA DORMITA!

90' Tre minuti di recupero

88' BALDURSSON! Tiro al volo dal limite dell'area, deviazione e calcio d'angolo!

87' Orsolini è il più attivo tra i felsinei, arriva spesso al tiro, per ora manca la precisione

85' Udinese chiusissima in questi minuti, con il Bologna che adesso cerca di far piovere palloni in area a caccia del pareggio

84' Ammonito Okaka

83' ORSOLINI! CHE BRIVIDO!! Pessima palla di De Paul e Walace buca l'intervento, palla per Orsolini che ha spazio e la piazza, palla a lato di pochissimo!

81' CAMBIO BOLOGNA: esce Poli, entra Juwara

80' CAMBIO UDINESE: esce Lasagna, entra Jajalo

78' Ora è l'Udinese che sta attaccando meglio, col Bologna che lascia spazio dietro gli attaccanti

75' LASAGNA!! De Paul sfonda sulla destra e supera Dominguez in velocità, palla bassa al centro, Lasagna va al tiro, Mbaye si immola e salva tutto!

72' Baldursson manda un po' in confusione la difesa dell'Udinese, Orsolini calcia dal limita dell'area, deviazione e calcio d'angolo

70' Minuti di lotta a centrocampo, per ora nessuna delle due squadre sta riuscendo a prendere l'inerzia del match

67' Fallo tattico di Dominguez su De Paul, Pasqua non ammonisce

65' Ancora Okaka, Stefano sfonda in area di forza e arriva al tiro, doppia deviazione e angolo

63' CAMBIO UDINESE: esce Fofana, entra Walace

62' DOMINGUEZ! Non trovando spazi, il centrocampista cerca la botta da fuori, palla a lato non di molto

59' Scambio nello stretto tra Barrow e Palacio, l'Udinese riesce a far imbottigliare le due punte, si difendono bene i bianconeri, ma si stanno abbassando forse un po' troppo

57' CAMBIO BOLOGNA: esce uno spento Skov Olsen, entra Baldursson

55' L'Udinese ora resta compatta dietro la linea della palla, il Bologna fa girare palla senza trovare spazi

52' Palla per Orsolini sulla linea di fondo, tiro al volo da posizione impossibile, Musso si oppone con il corpo e prende una botta non da poco, resta a terra il portiere

51' Ammoniti De Paul e Mbaye, anche se l'argentino non sembrava aver reagito

50' De Paul finisce a terra, Da Costa, Mbaye e Dominguez vanno con nervosismo a cercare di strappare la sfera al diez rimasto disteso

47' Subito grande intensità, l'Udinese si fa vedere in avanti, ma la difesa felsinea spazza, poi De Paul interrompe l'azione avversaria con un grande intervento difensivo e fa riparte la manovra con una bella giocata nello stretto

45' Parte il secondo tempo!

INTERVALLO! Dopo il buon avvio, il Bologna cala, l'Udinese riesce ad approfittarne trovando il gol da calcio di punizione, con Okaka che mette un altro gol di testa, piazzandosi dietro al solo Dzeko per quanto riguarda le marcature di testa.

45'+2 BARROW! Bordata incredibile dell'ex Atalanta, palla fuori non di molto!

45'+1 Palla per Orsolini in mezzo all'area, Zeegelaar viene beffato e atterra l'attaccante in area, non c'è nulla per Pasqua

45' Tre minuti di recupero

44' Sale ora di ritmo il gioco del Bologna, intanto qualche problema per Poli

43' Barrow scatta, palla in mezzo deviata da Larsen verso la porta, Musso riesce a evitare la beffa tuffandosi sulla sfera

42' Per l'Udinese è il primo gol della stagione da punizione indiretta

41' MBAYE! Colpo di testa da posizione defilata del laterale del Bologna a chiudere sul secondo palo ed intercettare il cross di Orsolini dalla destra. Palla alta.

39' Prova a scuotere i suoi Palacio, con una percussione che manda in affanno la difesa bianconera, Ekong e Mandragora risolvono la situazione

36' CAMBIO UDINESE: esce Sema, entra Zeegelaar

35' Problemi per Sema, si è fermato da solo lo svedese, serve il cambio

34' Bella palla sulla destra per Larsen che mette in mezzo, Danilo scherma bene Lasagna, sventando l'occasione

33' Cross tagliato di De Paul dal piazzato, Okaka sfila dalla marcatura e di testa batte Da Costa da posizione centrale. Esultano insieme Stefano e De Paul, mettendosi alle spalle il battibecco di inizio partita

32' OOOOOOOKAKAAAAAAAAAAAAAA!!!! LA SBLOCCA IL NUMERO 7!!!!

31' Dominguez in scivolata interrompe fallosamente lo spunto palla al piede di De Paul

30' Arrivati alla mezz'ora l'equilibrio tra le due squadre è ancora stabile

27' SKOV OLSEN! Altro pericolo, sugli sviluppi dell'angolo il trequartista arriva al tiro, palla di poco a lato del primo palo

25' ORSOLINI! Prima chance del match, Barrow allarga bene per Orsolini sulla destra, l'attaccante è libero e calcia, Musso c'è e mette in angolo

24' Tiro di De Paul, sfera innocua per Da Costa, che blocca facilmente

21' Grandissima percussione di Sema, che supera Tomyasu ed entra in area, cross al centro, ma come sempre non ci sono nè Okaka nè Lasagna pronti a mettere a rete

18' De Paul lancia Lasagna, Danilo ha un paio di metri di vantaggio sull'avversario e li sfrutta tutti per evitare pasticci

16' Ce la fa per ora a proseguire il capitano, ora l'Udinese fa girare la sfera cercando di aprire la scatola rossoblù

14' Tomyasu abbatte Lasagna che stava cercando di rubargli palla, KL15 resta a terra dopo essere caduto male sulla spalla

12' Qualche parola dura tra Okaka e De Paul che non stanno scambiando bene la sfera

11' Sema sfugge alla marcatura di Dominguez, cross tagliato che però non trova nè Lasagna nè Okaka

9' Attacca la fascia Larsen, palla che però finisce in rimessa dal fondo

8' Calcia Mandragora, palla sulla barriera

7' Prima azione offensiva dell'Udinese, filtrante per Lasagna che parte in velocità, body check di Danilo e piazzato per i friulani

5' Intenso il gioco dei felsinei. Rimessa laterale stavolta sulla corsia mancina, Palacio con il controllo manda al bar Ekong e calcia, palla sul fondo

3' Parte aggressivo il Bologna, Skov Olsen sfonda sulla destra, la difesa spazza il cross basso del trequartista

0' Via al match

Buco in una delle reti, si partirà con leggero ritardo

Sono ufficiali le formazioni di Bologna e Udinese. Gotti mantiene l'undici titolari, Mihajlovic invece cambia tantissimi elementi per infortunio o squalifica.

Bologna (4-2-3-1): Da Costa; Tomyasu, Bani, Danilo, Mbaye; Poli, Dominguez; Skov Olsen, Orsolini, Barrow; Palacio

A disposizione : Breza, Sarr, Bonini, Cangiano, Corbo, Juwara, Baldursson, Ruffo, Stanzani, Mazza. All. Mihajlovic

Udinese (3-5-2) : Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Stryger, De Paul, Mandragora, Fofana, Sema; Lasagna, Okaka

A disposizione : Perisan, Nicolas, Samir, Ter Avest, Zeegelaar, Jajalo, Walace, Nestorovski, Teodorczyk. All. Gotti

Buon pomeriggio a tutti amici di Tuttoudinese.it e benvenuti alla diretta testuale di Bologna-Udinese.