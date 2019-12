Pordenone, Tesser in conferenza stampa: "Risultato di Salerno troppo severo, contro la Cremonese vogliamo riscattarci e chiudere bene il 2019"

Queste le parole di Mister Tesser alla vigilia di Pordenone-Cremonese.

“A Salerno abbiamo perso: abbiamo commesso degli errori che ci hanno penalizzato ma il risultato rimane troppo severo. Domani possiamo riscattare quella gara, ma non dev’essere la nostra mentalità: è un’altra partita, altri 3 punti in palio, la approcceremo come ogni altro match.”

“Ritrovo la Cremonese da ex: è stata una bellissima parentesi, con una promozione in Serie B, e sono felice di quell’esperienza. Ma affronto così tante squadre da ex che non c’è un’emozione particolare. Noi dobbiamo fare la nostra prestazione, il risultato deve dipendere da quello che noi faremo in campo.”

“Possiamo chiudere il 2019 con un punto esclamativo: prima il campionato vinto, poi per la grandissima prima parte di campionato disputata fino ad oggi. Comunque vada la gara di domani si tratterà senza dubbio di un 2019 fantastico.”

“A Salerno ho fatto turnover pensando al trittico di partite in 7 giorni: giocando molto sull’intensità ho bisogno di ruotare i giocatori in situazioni di gare ravvicinate. Sicuramente non partirà dall’inizio Vogliacco, che ha avuto un problemino, ma sarà comunque convocato. Torna a disposizione anche Pasa, che ha saltato le ultime due gare.”

“La Cremonese ha cambiato qualche modulo in stagione, mi sembra si siano assestati su un 3-4-3. Hanno grandissima qualità, sulla carta sono probabilmente l’attacco più forte del campionato e sono strutturati per arrivare in cima alla classifica.”

“Come allenatore sono partito dai dilettanti e sono contento dell’iniziativa B+Day organizzata dalla società. La scorsa partita eravamo in 4000, merito della società e di una squadra che sta facendo cose molto buone. Mi fa piacere che contro la Cremonese riusciremo a raggiungere i 5000 spettatori.”