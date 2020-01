L'Udinese batte 3-0 il Giorgione in amichevole, in campo le seconde linee, i primavera e... Stuparevic

Test infrasettimanale contro il Giorgione per l'Udinese di Luca Gotti. Il mister ha provato tutte le seconde linee, sotto la lente d'ingrandimento dopo la pessima prestazione fornita contro la Juventus in Coppa Italia a Torino. Oltre a loro, c'è stata l'occasione per vedere più da vicino anche alcuni giovani della Primavera, oltre a Stuparevic, ragazzo ufficialmente del Watford e teoricamente in prestito al Pribram.

Di seguito il tabellino della gara fornito dall'ufficio stampa dell'Udinese:

Udinese - Giorgione 3-0. UDINESE (3-5-2): Nicolas (1' st Perisan); Opoku, De Maio, Mazzolo (1' st Dzankic); Ter Avest, Walace, Jajalo, Barak, Stuparevic (1' st Kubala); Nestorovski, Teodorczyk. A disp: Ballarini, Battistella, Oviszach. All. Gotti

GIORGIONE 1T (3-4-2-1): Antonello, Behiratche, Navarra, Salomone; Pesce, Diomande, Pollon, Griggio; Dalla Santa, Frison; Multanen.

GIORGIONE 2T (3-4-2-1): Pizziolo; Miniato, Vendramin, Mancon; Renosto, Pezzato, Venturin, Mioni; Pace, Multanen (11' st Peotta), Nwachukwu. All. Esposito.

Marcatori: 2' pt e 19' pt Teodorczyk; 11' st Nestorovski.

Arbitro: Sfira di Pordenone

Assistenti: Tricarico e Ret di Udine

Note: 2 tempi da 30'