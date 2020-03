Il Coronavirus tocca la Fiorentina, ora sull'Udinese massima allerta

È notizia di ieri la positività di Vlahovic al Coronavirus, che quindi tocca ora anche la Fiorentina, ultima avversaria dell'Udinese in quell'ultima giornata di campionato che di sportivo ha avuto ben poco. Ora tra i viola i casi stanno aumentando, con stamattina anche German Pezzella e Cutrone risultati positivi al virus. Fortunatamente per ora tutti i calciatori di Serie A sono asintomatici o hanno una sintomatologia leggera, il che fa pensare che la carica infettiva che si sta trasportando nella massima categoria del calcio italiano sia bassa.

L'allerta è però schizzata alle stelle ovviamente in casa Udinese, che, come dicevamo, ha affrontato i viola di recente. È dell' otto marzo la sfida della Dacia Arena (Stadio Friuli). Proprio per questo i bianconeri si sono subito mossi con le misure del caso. Tutti i giocatori sono da ieri sera in autoisolamento, per cercare di evitare guai peggiori, come può essere anche solo la diffusione della patologia da calciatori ad altre persone. Ovviamente fake news e rumors senza fondamento ora toccheranno anche la squadra friulana, ma invitiamo tutti ad attenersi rigorosamente alle note ufficiali dell'Udinese, per evitare disinformazione che in questo momento così delicato non serve.

Tutti abbiamo la percezione del pericolo ora che in Italia l'emergenza è conclamata, il fatto che abbia toccato anche la nostra squadra del cuore è solo, purtroppo, una delle tante evenienze che rientrano nelle possibilità. La speranza è che nessuno, se proprio dovesse diffondersi, contragga problematiche gravi e, per favore, attenetevi alle indicazioni degli esperti, in questo momento serve l'impegno di tutti, solo così torneremo a sentir parlare (e a potervi parlare) di Udinese per quello che fa in campo e non per altre evenienze.