Gotti in conferenza stampa: "Male la prima mezz'ora poi siamo cresciuti. Concretizziamo poco rispetto a quanto facciamo"

L'Udinese colleziona il secondo ko di fila dopo quello contro il Milan. Luca Gotti ha analizzato in conferenza stampa il ko di oggi a Parma: "Non riesco a dare una lettura di poca tranquillità. Abbiamo fatto una mezz'ora iniziale peggio del Parma, noi avevamo troppi pensieri sul come giocare invece di occuparci della sostanza. Paghiamo oltremodo due situazioni in area nostra che mettono la partita sul canale del Parma e nonostante un secondo tempo di livello non concretizziamo. L'ultimo step deve essere negli ultimi venti metri, concediamo poco e concretizziamo poco rispetto a quanto facciamo".

Ekong si è fatto male?

"Problema muscolare, non so l'intensità".

Che effetto le fa tornare al Tardini?

"Solo dall'albergo al campo mi hanno fatto arrivare segnali. Ci sono tanti momenti belli, con un'ultima annata pesante da digerire, specie per i tre anni prima. Il momento più bello è stato quando siamo arrivati in Europa League, è stato una grande soddisfazione".

Come ha visto il Parma?

"Ha fatto la sua partita, potevamo essere più bravi noi".