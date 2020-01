Gli acquisti estivi faticano ad imporsi. Sema l'unico titolare

Cinque acquisti estivi, solamente uno di questi si è imposto da titolare. E' questa la situazione al momento in casa Udinese, tracciando un bilancio parziale. Infatti, dei nuovi volti arrivati in Friuli la scorsa estate, il solo Ken Sema si è imposto immediatamente come titolare, sfruttando un chiaro vuoto a sinistra, ma legittimando prestazione dopo prestazione il suo posto in campo.

E gli altri? Partendo dalla difesa, Rodrigo Becao è un po' sparito dai radar. Dopo un ottimo avvio di stagione, impreziosito anche dalla rete siglata contro il Milan, il brasiliano ex Bahia ha perso il posto in favore del più esperto De Maio. Durante la gestione Gotti, per lui solamente due partite da titolare e tre ingressi a gara in corso, per poi rimanere seduto in panchina nelle ultime tre partite.

A centrocampo, invece, Mato Jajalo sembra aver perso la titolarità in concomitanza con la rinascita di Fofana e la piacevole scoperta di un Mandragora in versione regista davanti alla difesa. Dopo l'espulsione rimediata contro la Sampdoria, ed un problema fisico che lo ha tenuto fuori per un paio di settimane, il bosniaco non è più sceso in campo dal primo minuto. Gotti sembra aver trovato una giusta quadra a centrocampo e a farne le spese sembra essere stato proprio l'ex Palermo, che comunque continua a rimanere un giocatore importante per questa squadra e dunque difficilmente partirà.

Chi invece potrebbe già salutare dopo pochi mesi è Walace. Poco spazio fino ad ora per lui: nove presenze quasi tutte da subentrato e la sensazione che il giocatore non si sia ancora ambientato nel calcio italiano. In più occasioni, l'ex Hannover è parso troppo compassato per i ritmi della Serie A.

Arrivando all'attacco, il focus è necessariamente su Ilja Nestorovski. Il suo arrivo in estate era stato accolto positivamente dall'ambiente friulano, ma il macedone non è mai riuscito ad esprimersi sui livelli di Palermo. Per lui in questa prima parte di stagione più presenze a partita in corso piuttosto che da titolare, una sola rete realizzata, quella contro la Sampdoria, e ben tre reti annullate dal Var, che purtroppo non fanno statistica. Nell'ultima gara, Gotti gli ha dato fiducia preferendolo a Lasagna, ma la sua prestazione non è stata poi così convincente.

Per 10/11, dunque, l'Udinese continua ad essere quella della passata stagione, con il solo Sema a rappresentare l'eccezione. Eppure, al momento, l'Udinese vanta ben sei punti in più rispetto allo scorso campionato.