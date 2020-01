UFFICIALE - Pordenone, dal Venezia arriva in prestito Bocalon

Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio dell’attaccante Riccardo Bocalon. Il calciatore, classe ’89, arriva dal Venezia con la formula del prestito (con diritto di riscatto) sino a giugno 2020.

Punta centrale di corsa e molto abile nel colpo di testa, Bocalon in carriera ha segnato 128 reti: in particolare, 3 nel girone d’andata 2019/20 con il Venezia, 10 nella scorsa stagione di B (con Salernitana e Venezia) e 39 nel precedente biennio di C con l’Alessandria.

Vestirà la maglia numero 28 e sarà a disposizione dalla trasferta di venerdì a Frosinone.