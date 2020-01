Pordenone, Tesser: "Il nostro obiettivo primario resta la salvezza. Mercato? Abbiamo vagliato alcune ipotesi"

Il Pordenone ha ripreso a correre, primo allenamento del 2020 per i neroverdi, prima settimana di lavoro in vista della delicata sfida in trasferta contro il Frosinone. Prime parole dell'anno nuovo anche mister Tesser: “Se devo essere sincero questa volta la sosta non mi è arrivata gradita perché stavamo andando bene, anche se qualche ragazzo aveva cominciato a dare segni di stanchezza, limitati dal grande spirito di sacrificio che hanno dimostrato tutti di avere. Siamo reduci da un anno fantastico durante il quale abbiamo fatto una cosa importante e una bella. La cosa importante è stata la promozione in serie B. La cosa bella è stata il secondo posto con il quale abbiamo concluso il girone di andata del primo anno in cadetteria dell’intera storia neroverde. Perché diventi importante oltre che bella anche questa bisogna vedere ciò che succederà nel girone di ritorno. Quello che abbiamo fatto nella prima parte di questa stagione è certamente bello, ma non deve farci perdere le nostre caratteristiche. Dobbiamo restare umili e concentrati affrontando partita per partita senza farci cullare da ciò che di buono abbiamo fatto. Dopo il mercato di gennaio molte formazioni si ripresenteranno rinforzate e comincerà un nuovo campionato durante il quale i punti avranno un valore ancora più pesante. Noi, come l’anno scorso, siamo partiti per fare il meglio possibile con un obiettivo primario: la salvezza. La scorsa stagione, dopo aver iniziato bene anche il girone di ritorno abbiamo cominciato a cullare un sogno che poi si è realizzato. Ora dobbiamo solo pensare a raggiungere quota salvezza quanto prima, poi potremo alzare l’asticella e pensare a un posto nei playoff e una volta raggiunto anche quello potremo eventualmente anche cullare nuovi sogni".

Bocche cucite anche sul mercato: “E’ un compito che spetta alla società, nei giorni scorsi ne abbiamo parlato vagliando alcune ipotesi”.