Pordenone, Tesser: "Contro la Cremonese siamo stati squadra, se non lo sei rischi sempre la brutta figura"

Attilio Tesser, allenatore del Pordenone secondo in classifica in Serie B, ha parlato a Radio Sportiva: "Siamo stati bravi a reagire contro la Cremonese dopo il 4-0 subito dalla Salernitana, non abbiamo fatto una grande prestazione tecnica però siamo stati una squadra: quando non sei in ottima giornata se non sei squadra rischi la brutta figura, invece noi lo siamo stati e abbiamo vinto. Ognuno porta avanti un suo pensiero calcistico come allenatore, non ha ragione chi è giochista o chi lo è meno: si deve essere sempre funzionali a far rendere meglio una squadra e portare risultati, perchè portare un'estetica fine a se stessa non esiste. Io dico sempre ai miei giocatori che chi gioca bene ha più possibilità di vincere la partita".