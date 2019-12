Pordenone, Monachello potrebbe salutare direzione Cosenza: al vaglio un possibile scambio con Litteri

Gaetano Monachello potrebbe già salutare il Pordenone. Arrivato in Friuli quest'estate, l'ex Palermo e Pescara ha deluso le aspettative, raccogliendo solamente 10 presenze e zero reti fino ad ora. Ecco dunque che a gennaio le strade dell'attaccante e del Pordenone potrebbero separarsi. Monachello piace in particolar modo al Cosenza e, attualmente, sarebbe al vaglio del Ds Lovisa un'ipotesi di scambio con Gianluca Litteri, giocatore che a sua volt in Calabria ha trovato poco spazio in questa prima parte di stagione. Qualora l'affare andasse davvero in porto, l'ex Venezia ritroverebbe al Pordenone Luca Strizzolo e Lucas Chiaretti, suoi vecchi compagni di squadra ai tempi del Cittadella.