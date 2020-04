Pordenone, Lovisa: "Se non si tornasse in campo passeremo l'estate in tribunale"

Dalle colonne del Messaggero Veneto Mauro Lovisa, presidente del Pordenone, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla possibile ripresa delle competizioni al termine dell’emergenza sanitaria in atto: “Lo staff e i calciatori saranno controllati periodicamente: siamo già in contatto con una struttura privata a riguardo, per effettuare ogni verifica relativa al loro stato di salute. Sarà un monitoraggio costante, sarà impegnativo, ma non ci scoraggiamo e vogliamo seguire questa linea, che sarà comunque portata avanti qualora ci fosse il via libera per giocare da parte di Figc e della Lega B, che a loro volta dipendono dalle indicazioni delle autorità medico-scientifiche.L’alternativa, se si decidesse di non tornare in campo, è passare l’estate in tribunale a valutare i ricorsi. Voglio sottolineare un aspetto: se si riprende a giocare, non mancheremo di rispetto a chi è mancato. La ripartenza sarà portata avanti in maniera intelligente e sensata”.