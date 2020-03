Pordenone, Lovisa: "Quest'anno stiamo facendo meglio dell'anno scorso, siamo partiti come matricola. A gennaio ho provato a prendere Gabbia dal Milan"

Matteo Lovisa, responsabile dell'area tecnica del Pordenone, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare il momento dei neroverdi: "Non è una situazione semplice, è davvero complicata. Durante le annate si erano create delle alchimie particolari. Quest'anno stiamo facendo meglio dell'anno scorso. Avevamo una squadra importante, invece adesso eravamo la matricola. Essere a questo punto del campionato vuol dire aver fatto un ottimo lavoro".



Cosa conta nel calcio di oggi per il vostro lavoro?

"Contano i numeri come ogni cosa, ci siamo fatti valere con i risultati. Nel mondo del calcio è fondamentale l'esperienza, ma dipende anche dalla metodologia di lavoro. Abbiamo un metodo moderno, usiamo molto le applicazioni. Il mercato non si fa a giugno, ma durante tutto l'anno. La stampa ti aiuta, ti porta delle idee. Ti porta delle nozioni importanti, durante il mercato accadono parecchi imprevisti".



Il più grande rimpianto?

"Ho cercato di prendere Gabbia, ma non è stato possibile. Abbiamo fatto altre scelte".