Pordenone, Lovisa: "Bocalon ha caratteristiche diverse rispetto a Moreo, vediamo cosa succederà nei prossimi giorni"

C'è Stefano Moreo in cima alla lista degli obiettivi del Pordenone per puntellare l'attacco. Bocalon l'alternativa. "È una situazione in evoluzione - spiega Matteo Lovisa, ds dei friulani, dalle colonne del Messaggero Veneto -: Bocalon ha caratteristiche diverse da Moreo, è più abile a giocare in area e sa fare il lavoro sporco. Vediamo cosa succederà nei prossimi giorni. Prima di tutto attendiamo le mosse dell’Empoli".