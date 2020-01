Pordenone, Berrettoni: "Moreo ci piace, come altri. Sappiamo come intervenire nel reparto offensivo"

Emanuele Berrettoni, ex colonna e ora dirigente del Pordenone, ha parlato di mercato ai microfoni del Messaggero Veneto. Queste le sue dichiarazioni:

"Moreo? È un giocatore che piace, come altri. Sappiamo come intervenire e che caratteristiche deve avere l’attaccante per sposarsi al meglio col gioco di Tesser. È certo poi che dobbiamo ingaggiare un ragazzo che si integri alla perfezione col nostro ambiente e che sposi la nostra causa: non abbiamo le risorse di altri club».