Pordenone-Ascoli, le probabili formazioni: qualche ballottaggio tra i ramarri

Pordenone ed Ascoli si sfideranno domani sera alle ore 21 al Friuli nel contesto della 17esima giornata d'andata del campionato di Serie B, terzultima di ritorno. I neroverdi sono reduci dalla vittoria per 2-1 a Cosenza, i bianconeri hanno invece superato 1-0 il Cittadella al "Del Duca" nell'ultimo turno. In tribuna sarà presente anche il patron Massimo Pulcinelli.

COME ARRIVA IL PORDENONE - Mister Tesser non ha a disposizione lo squalificato Camporese e l'infortunato Pasa. Avanti con il modulo 4-3-1-2. con Di Gregorio tra i pali e la difesa composta da Almici, Barison (entrambi ex bianconeri), Vogliacco (favorito su Bassoli) e D'Agostini. Linea mediana con Gavazzi, Burrai e Pobega con Chiaretti sulla trequarti a sostegno di Candellone (in ballottaggio con Ciurria) e Strizzolo, quest'ultimo autore di 6 reti in campionato. Non è da escludere l'inserimento di Misuraca come mezzala destra con lo spostamenteo di Gavazzi sulla trequarti al posto di Chiaretti.

COME ARRIVA L'ASCOLI - Mister Zanetti non può contare sugli infortunati Pucino, Rosseti e Ferigra. Il tecnico bianconero dovrebbe confermare la stessa formazione che ha battuto il Cittadella nell'ultimo turno con Leali in porta e la retroguardia formata da Padoin, Brosco, Gravillon e D'Elia. A centrocampo Troiano (in ballottaggio con Petrucci) in cabina di regia coadiuvato da Cavion e Brlek, sulla trequarti il serbo Ninkovic a sostegno di Scamacca e capitan Ardemagni.