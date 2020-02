Archiviato il mezzo passo falso casalingo con il Livorno fanalino di coda, costato lo scivolamento al quarto posto della classifica, il Pordenone prova a reagire. Così il Messaggero Veneto: "Il Pordenone vuole rialzarsi. Pronti i cambi per Benevento". "Il momento no - si legge ancora - è certificato dalla scarsa vena di Strizzolo, Ciurria e Bocalon. In difesa Barison e Camporese, impiegati da sei gare di fila, sembrano appannati".