Diana Group Srl nuovo main sponsor del Pordenone

Diana Group Srl sceglie il progetto neroverde. L’azienda leader nel settore chimico e del packaging entra ufficialmente tra i main sponsor del Pordenone Calcio. L’accordo è stato sottoscritto al centro De Marchi fra il general manager Claudio Diana e il presidente Mauro Lovisa.

Claudio Diana, general manager Diana Group srl, dichiara: «Sono pordenonese, orgoglioso di una società e di una squadra così forti. Da un po’ di tempo, da tifoso e curioso, osservavo la crescita del club e avvicinandomi ho avuto solo conferme. Nell’ambiente si respirano entusiasmo, serietà, organizzazione e idee chiare. Per questo ho deciso di unirmi a questo progetto di qualità, vestendo la maglia neroverde. Lo considero un primo passo, perché con il presidente – persona straordinaria – stiamo valutando anche un ingresso nella compagine societaria. C’è un’attenzione particolare al territorio e alle sue realtà, imprenditoriali e non: con il Pordenone sono sicuro crescerà anche la nostra azienda, entrando nel progetto di network PordenoneNet che sta dando grandi risultati in termini di relazioni e condivisione servizi. Mi piace poi ricordare Bruno De Marchi, a cui è intitolato il bellissimo centro sportivo: è stato il mio primo datore di lavoro. Un maestro e un signore».

Mauro Lovisa, presidente Pordenone Calcio, dichiara: «La nostra famiglia si allarga e accoglie realtà sempre più importanti del territorio. Realtà fatte di persone vere come Claudio Diana e che condividono con noi programmazione, valori e ambizioni. Oltre che entusiasmo e passione, fondamentali nella vita come nello sport. Diventare sponsor neroverde dà grandi opportunità di visibilità e di network: le aziende lo stanno capendo e ci stanno arrivando quotidianamente dei feedback positivi del percorso che abbiamo intrapreso con loro».

Il Gruppo Diana è composto da tre importanti brand:

Diana: industria chimica specializzata nella produzione di solventi standard e customizzati. Da fine 2019 ha avviato un progetto 4.0 relativo a un nuovo impianto di stoccaggio con programmazione ricette in tempo reale, il tutto assolutamente sotto azoto. Il primo impianto a livello mondiale, nel settore, a usare questo tipo di tecnologia che assicura zero emissioni in atmosfera e il mantenimento delle materie prime in assenza di umidità (puretane grade). Con un confezionamento su tre linee distinte: 0,5-1 litro, 5 litri e 10-15-20-25 litri. Attraverso un processo automatizzato con robot antropomorfi, riempimento e chiusura, formatore, riempimento e chiusura scatole e paletizzatore con invio mediante navette al braccio rotante per il fissaggio con dg stretch film.

Dikema: nasce nel 2006 e si occupa di produzione e distribuzione di colle adesive e sigillanti per diversi settori, comprensivi di sistemi di applicazione.

Gross Imball: azienda storica del Manzanese, acquisita nel 2010, con 30 anni di esperienza nella progettazione e realizzazione linee per l’imballo e relativi materiali di consumo quali dg best stretch film, disponibile in 6 e 12 my in 22 strati che garantisce un’ottima resistenza meccanica e una buona stabilità del collo, sostituendo il classico 23 my. Il suo impiego permette un risparmio fino al 70 per cento, nel rispetto dell’ambiente. Film protettivi base gomma / acrilico solvente e acrilico base acqua, polietilene espanso e bolle d’aria, nastri adesivi e biadesivi, angolari e salvabordi, tramezze e cartone ondulato, carta da imballo, tessuto non tessuto, spugnetta sotto vuoto, buste in hd, ld, espanso e pluriboll, reggia in acciaio lucido, bluata, zincata, plpc pet. Il tutto con un ottimo servizio di assistenza pre e post vendita.

