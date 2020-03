Ciurria: "Dedico il gol alla mia famiglia che mi è sempre vicina"

Queste le parole di Patrick Ciurria al termine di Cittadella - Pordenone:

“Dato che Burrai era squalificato, in settimana mi sono allenato a battere i rigori. Ho chiesto a Strizzolo di lasciarmelo ed è andata bene. Sono contento per il gol ma soprattutto per la prestazione della squadra. Venivamo da un periodo no, ma nelle ultime 3 partite abbiamo dato il massimo per ribaltare la situazione. Dedico il gol alla mia famiglia che mi è sempre vicina. Purtroppo oggi non c’erano i tifosi, quindi dedico la rete anche a loro, che sono sicuro sarebbero venuti numerosi. Il Cittadella è una delle squadre migliori del campionato, ci ispiriamo molto a loro. Però oggi abbiamo vinto noi, con merito.”