Zampa: "Con un nuovo positivo in un club si ferma tutto, senza dubbio"

"Un nuovo positivo all'interno di un club? Si ferma tutto, senza dubbio! Scatta automatica la quarantena si ferma anche il campionato. Il modello tedesco? Se non ti fermi tu ti ferma il virus, avere cura per il calcio vuol dire avere cura per le persone che ci lavorano". A dichiararlo quest'oggi è stata Sandra Zampa, Sottosegretaria al Ministero della Salute che quest'oggi ha parlato della ripartenza del calcio nel corso di una intervista rilasciata a 'Radio Kiss Kiss Napoli'. "Il ministro Spadafora ha spiegato bene che i medici delle squadre dovranno assumersi tutte le responsabilità. La serie B? Compete al Ministro dello Sport, da quello che so si è presa un'altra settimana per valutare non solo la Serie B, ma anche agli altri sport di squadra. Ma è una decisione che spetta a Spadafora anche per una sorta di senso di equità".