Ulivieri: "Non credo che il calciatori siano impauriti. Tanti i controlli e le precauzioni"

"Non credo che una volta che ritorneranno le partite i giocatori potranno essere impauriti. Le precauzioni ad alti livelli ci sono". Parla così a Renzo Ulivieri, presidente dell'Assoallenatori. "Ci sono sempre i medici intorno a loro e poi l'idea è che i calciatori siano persone in forze e in salute. E' chiaro che in questo periodo tutti dobbiamo fare attenzione nella vita di ogni giorno".

Difficile, impossibile che in una partita possa essere rispettata la distanza di un metro...

"Quando uno gioca, gioca. Ma ripeto, i giocatori sono controllati, il medico per le squadre c'è anche nella nostra serie D. E' chiaro che poi i particolari veri li può dare un medico e non il sottoscritto. L'impressione comunque è che chi è atleta ed è giovane possa avere meno problemi di una persona della mia età".