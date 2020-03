Udinese-Juventus, in campo alle 18: Gotti sfida Sarri, ma è tutto virtuale

Fischio d'inizio alle 18, l'allievo Gotti contro il maestro Sarri. Scenario virtuale ma ai comandi sono tutti professionisti. Il team eSport di Juventus giocherà in amichevole con quello dell'Udinese, con una soluzione a distanza che potrebbe essere adottata nelle prossime settimane per dare il via al campionato italiano. Per adesso, tutte le competizioni ufficiali di eFootball.Pro, il campionato di PES, sono state sospese per via dell'emergenza Coronavirus. Ma sul fronte degli eSports potrebbe esserci una soluzione alternativa a garantire la fattibilità del torneo: più tardi sarà tutto più chiaro. Il player friulano esperto di eFootball PES 2020 è Edoardo Sbroggiò, i tre juventini sono Ettore Giannuzzi, Luca Tubelli e Renzo Lodeserto: sarà sfida 1 Vs 1.