Udinese-Cagliari, i numeri della partita: ai bianconeri la vittoria manca da 6 giornate

L'Udinese è alla ricerca di una vittoria che manca da sei giornate. Nelle ultime cinque partite i friulani hanno ottenuto due pareggi e perso tre volte. La Lazio ha posto fine ad una serie positiva, quella del Cagliari che durava da 13 partite.

Sono solamente tre però i successi dei sardi sul terreno di gioco dei friulani in 29 partite giocate tra Serie A e B. L'ultima è piuttosto recente: risale a due stagioni fa, il 19 novembre 2017 uno 0-1 firmato Joao Pedro.

Il Cagliari continua a mantenere la propria leadership in coabitazione con Atalanta e Inter relativamente al numero di marcatori diversi mandati a segno. Sono 12 i giocatori della squadra di Maran ad aver realizzato almeno un gol in questo campionato. L'Udinese è l'unica squadra della massima serie a non aver avuto nemmeno un rigore a favore. Non solo, è anche quella che ha avuto più rigori contro: 7 (come il Lecce). Il che porta i bianconeri ad avere un differenziale quasi drammatico di -7.

TUTTI I PRECEDENTI AD UDINE (SERIE A E B)

17 vittorie Udinese

9 pareggi

3 vittorie Cagliari

49 gol fatti Udinese

25 gol fatti Cagliari

LA PRIMA SFIDA AD UDINE

1931/1932 Serie B Udinese vs Cagliari 1-0



L'ULTIMA SFIDA AD UDINE

2018/2019 Serie A Udinese vs Cagliari 2-0