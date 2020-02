Tuttosport - Nuytinck in dubbio. Gotti cambia la difesa

Punto interrogativo in difesa per mister Gotti. Ieri pomeriggio, infatti, Bram Nuytinck non si è allenato assieme ai compagni a causa di un affaticamento muscolare. Il difensore olandese, dunque, è a rischio per il big-match con l’Inter in programma domani alle 20.45 alla Dacia Arena. Considerando che Samir, ancora impegnato nel programma di riabilitazione post intervento al ginocchio sinistro, non sarà recuperabile prima di due settimane e che Marvin Zeegelaar non è ancora al cento per cento della condizione e difficilmente potrebbe essere schierato dal primo minuto, Luca Gotti potrebbe optare per l’inserimento di Becao sul lato destro con la “migrazione” di Sebastien De Maio a sinistra. Soltanto dopo la rifinitura odierna (a porte chiuse) il tecnico rodigino prenderà una decisione sull’impiego di Nuytinck. Più che probabile, invece, la riconferma in attacco della coppia Okaka-Lasagna, rimasta a secco nell’ultimo turno di campionato a Parma.