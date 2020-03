Stop agli allenamenti anche per l'Udinese, Nuytinck si allena casa

Anche l'Udinese ha sospeso in via precauzionale gli allenamenti. Da oggi bianconeri tutti a casa ma c'è qualcuno che non ha alcuna intenzione di mollare. E' Bram Nuytinck, l'olandese a lavoro anche tra le mura di casa per non perdere la forma: "Non possiamo uscire, dobbiamo stare a casa tutto il giorno, non possiamo fare tutto adesso, perciò allenarmi ogni giorno all'interno delle mura di casa è l'unico modo per mantenermi in forma".