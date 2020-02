Speciale promozione dedicata alle donne per Udinese-Fiorentina: ecco le info

Un'altra speciale iniziativa per tutti i tifosi bianconeri in occasione di Udinese - Fiorentina!

Tariffe dedicate per donne e under 18 per godersi il match in programma sabato 29 febbraio alle 18 alla Dacia Arena.

Tutte le donne potranno, infatti, acquistare i tagliandi ad 1 € in tutti i settori dello stadio (club house esclusa), mentre tutti gli under 18 (donne escluse vista la tariffa loro dedicata) potranno comprare i tickets a 10 €, sempre in ogni settore della Dacia Arena ad eccezione della club house.

Un'occasione per vivere un pomeriggio di festa e tifo, spingendo i ragazzi con il solito calore e agevolando la presenze delle famiglie.

Le vendite apriranno venerdì 21 febbraio alle ore 12 su tutti i canali autorizzati e presso i botteghini dello stadio nei consueti orari di apertura.

Di seguito tutte le info:



TARIFFE:

CURVE: 20 € (Donne 1€, Under 18 10€)

TRIBUNA LATERALE: 25€ (intero), 20€ (ridotto), 10€ (Under 18), 1€ (Donne)

DISTINTI: 30 € (intero), 25€ (ridotto), 10€ (Under 18), 1€ (Donne)

TRIBUNA CENTRALE: 40€ (intero), 35€ (ridotto), 10€ (Under 18), 1€ (Donne)

SETTORE OSPITI: 20€

PUNTI VENDITA E INFO:

BOTTEGHINI DACIA ARENA (Ingresso Tribuna laterale Nord) con i seguenti orari:

lunedì dalle 15 alle 19

martedì - venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19

sabato dalle 9 alle 13



RIVENDITE AUTORIZZATE

Cliccare QUI per l'elenco.

Per acquistare il biglietto è necessario presentarsi presso le rivendite autorizzate muniti del proprio documento d'identità.

Nel caso di acquisto del biglietto per altre persone è necessario presentare anche il documento d'identità di queste.

Per maggiori informazioni chiama lo 0432-544994.

ONLINE SU: www.ticketone.it

OSPITI: nessuna restrizione e senza obbligo della tessera del tifoso, i biglietti del settore ospiti saranno in vendita fino alle 19 di venerdì 28 febbraio



UNDER 18: tariffa valida per tutti coloro che sono nati dopo 01/01/2002

RIDOTTO: tariffa applicata alla categoria donne, agli over 65 (nati prima del 01/01/1955) e invalidi al 70%.

DISABILI: per l'acquisto dei biglietti seguire le indicazioni nella sezione DISABILI del sito www.udinese.it.

GIORNO GARA: le biglietterie saranno aperte dalle ore 9.30 fino all'inizio della gara. Il giorno della partita i prezzi subiranno una maggiorazione di €5 (ad eccezione delle tariffe donne e under 18).

HOSPITALITY/UDINESE CLUB HOUSE

Gli interessati ad acquistare un biglietto nelle aree hospitality dell'Udinese Club House possono inviare una mail a hospitality@udinesespa.it.

PROMOTURISMOFVG

Fai della tua giornata di sport una vera esperienza, in Friuli Venezia Giulia!

Il tuo ingresso alla partita vale degustazioni, sconti e vantaggi. Clicca qui​