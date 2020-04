Serie A, protocollo ok. Ora tocca al Governo. Dai club tamponi per i cittadini

Il ministro dello sport Vincenzo Spadafora non ha cambiato idea: conta di dare il suo ok alla ripresa degli allenamenti individuali il prossimo 4 maggio. Poi, se la situazione epidemiologica registrerà schiarite evidenti, allora si potrà pensare a sedute di gruppo. Alla fine deciderà il governo e il premier Giuseppe Conte approverà e annuncerà l'eventuale ripresa degli allenamenti e del campionato: il protocollo di sicurezza presentato dal calcio ha riscosso un certo successo all'interno del comitato di consulenti, con un'unica obiezione, ovvero l'abbonndaza di tamponi necessaria che potrebbe pesare sulla disponibilità per i cittadini. I club si sono detti disposti a donare cinque kit di test per ognuno di quelli usati per i proprio tesserati.