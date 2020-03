Serie A, Atalanta show contro il Lecce. Partita spettacolare al Via del Mare, 2-7 il finale

Partita spettacolare al Via del Mare fra Lecce ed Atalanta. 2-7 il finale in favore degli uomini di Gasperini, anche se il primo tempo ha raccontato di una partita molto più combattuta di quanto si possa pensare. Poi, nella ripresa, gli orobici prendono il largo con 3 gol in poco più di un quarto d’ora e le reti allo scadere dell’ex Muriel e di Malinovskyi.

AVVIO SUPER PER L’ATALANTA - Gli uomini di Gasperini scendono in campo con un’arrembante voglia di giocare e nella prima metà di frazione sono già avanti di 2 reti. Prima con un clamoroso autogol di Giulio Donati, di testa su calcio d’angolo col vento che soffia sul Via del Mare che sembra giocare un ruolo decisivo nell’episodio. Quindi con Duvan Zapata, bravo a liberarsi della marcatura di Rossettini e battere Gabriel di testa su calcio d’angolo.

ALLA FINE SI SVEGLIA SAPONARA - Il doppio svantaggio non toglie equilibrio e voglia al Lecce di Liverani e al 30’ ecco l’episodio che fa svoltare la gara: Deiola riconquista palla a centrocampo e lancia perfettamente per Riccardo Saponara. Il trequartista ex Genoa stoppa, sfida Hateboer e lascia partire una bellissima parabola a giro che batte Gollini. 10 minuti dopo, è il 40’, Saponara è ancora protagonista con un’azione insistita che culmina con l’assist basso per Giulio Donati: il terzino lascia partire un destro secco e potente dal limite dell’area che vale il 2-2 all’intervallo.

MAGIA DI ILICIC - La ripresa inizia proprio come il primo tempo: ovvero con l’Atalanta in costante proiezione offensiva. E dopo 2’ dall’inizio del tempo, la Dea è di nuovo avanti con una magia di Josip Ilicic: lo sloveno, su respinta di Gabriel, mette a sedere con un movimento del corpo sia Lucioni che Rossettini trovandosi la porta spalancata e segnando la rete del nuovo vantaggio, 2-3.

DUVAN ZAPATA SI PORTA A CASA IL PALLONE - Il Lecce sembra accusare il colpo a freddo e come successo nel primo tempo dopo una manciata di secondi incassa anche l’immediato ‘raddoppio’: Ilicic avvia l’azione, Pasalic mette in mezzo e Duvan Zapata segna da un metro il gol del 2-4. Il Lecce, soprattutto la sua difesa, non c’è più e l’Atalanta affonda senza alcun tipo di problema. E al 61’, sull’asse Gomez-Ilicic-Zapata, arriva anche il pokerissimo con la tripletta di Zapata. Il Papu scucchiaia dentro, Ilicic crossa in spaccata, il colombiano rifinisce in gol da due passi.

C’E’ GLORIA ANCHE PER MURIEL e MALINOVSKYI - Applaudito nel momento del suo ingresso in campo, Luis Muriel trova allo scadere il classico gol dell’ex: lancio di Malinovskyi, il colombiano va profondo e batte Gabriel per la sesta volta. Come non bastasse, nei minuti di recupero è proprio Ruslan Malinovskyi a chiudere il match con la rete, da fuori, che vale il 2-7 finale.