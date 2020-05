Sema: "Se la Serie A ricomincia, vedremo se estendere il contratto fino alla fine della stagione"

L’esterno dell’Udinese ma in prestito dal Watford, Ken Sema, ha parlato della possibile ripresa e sulla sua possibilità di permanenza in bianconero oltre il 30 giugno: “Se la Serie A ricomincia, vedremo se estendere il contratto fino alla fine della stagione. Comunque credo sia qualcosa di liscio e credo che ci sia in ponte un accordo che lasci tutti contenti”.