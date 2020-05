Scuffet: "Il mio debutto all'Udinese? Era tanto tempo che un giovane friulano non rappresentava i colori bianconeri"

Simone Scuffet, dopo l'addio all'Udinese si è rilanciato con la maglia dello Spezia. Il passato ormai è alle spalle, il portiere friulano è pronto a recuperare il tempo perso: “Mi piacerebbe che mi si giudicasse per il presente. Ormai il passato non si può cambiare. Ho 23 anni e una carriera davanti. Il mio idolo? Gigi Buffon, ha fatto le cose migliori in questi anni. Non potevo chiedere di meglio, vale a dire che ciò che ho sempre fatto da piccolo diventasse il mio mestiere: il portiere“.

Scuffet ha poi parlato della sua esperienza all’Udinese: “Esordii al posto di Brkic. Provarono a farlo giocare fino all’ultimo ma era leggermente infortunato e quindi mi preparai io. Mi dissero a metà allenamento che avrei dovuto giocare. Era tanto tempo che un giovane friulano non rappresentasse l’Udinese“.