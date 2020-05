Ripartenza del calcio: il nodo resta lo stesso. Come comportarsi in caso di nuovi positivi?

Il calcio italiano studia la ripartenza e il nodo da sciogliere resta lo stesso. Ed è legato alla procedura da seguire qualora emergesse una positività tra i tesserati. Come comportarsi? Isolare il soggetto e sottoporre tutti ai test per poi riprendere in caso di assenza di nuovi contagiati o mettere in quarantena tutto il gruppo? La seconda ipotesi, chiaramente, porterebbe il campionato a rischiare di saltare già dalle prime giornate.