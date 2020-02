Prodl acciaccato? E' reduce da un problema al ginocchio ma nulla di grave. In settimana verrà valutata la sua condizione atletica

Sebastian Prodl arriva a Udine acciaccato? Il nuovo difensore dell'Udinese è reduce da un problema al ginocchio in via di recupero. Nulla di grave, come qualcuno in Inghilterra aveva ipotizzato e come si vociferava sui social. Il giocatore da domani sarà a disposizione di Gotti. Test fisici e atletici sicuramente chiariranno lo stato della sua condizione (nelle ultime due stagioni è sceso in campo pochissimo) e se sarà convocabile già per la prossima trasferta contro il Brescia.