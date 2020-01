Possibile ritiro anticipato in vista dell'Inter

Domenica sera al Friuli arriva l'Inter. Dopo le due sconfitte contro Milan e Parma un'altra partita difficile per i bianconeri. Per fermare la corrazzata guidata da Conte servirà una vera e propria impresa, questo è chiaro. Come preparare al meglio il match? Per trovare la giusta concentrazione e unità l'Udinese starebbe valutando di anticipare il ritiro pre partita. Raduno, allora, prima di sabato sera. Domani dovrebbero arrivare chiarimenti da parte della società.