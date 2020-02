Per Udinese-Hellas Verona torna la promozione "Porta una amico": le info

Per la terza volta in questa stagione, per Udinese - Hellas Verona, torna l'iniziativa "Porta un amico".

Dopo le gare contro Brescia e Bologna del girone di andata, tutti gli abbonati bianconeri potranno nuovamente presentare un amico e permettergli di acquistare a solo 1 € il biglietto per il match del prossimo 16 febbraio, ore 12.30, alla Dacia Arena.

"Porta un amico", dunque, si conferma un benefit dedicato a tutti i fedelissimi che la scorsa estate hanno sottoscritto la tessera, avendo, quindi, diritto, visto il loro comprovato attaccamento ai colori bianconeri, di poter portare con loro un amico al costo simbolico di 1€, permettendogli, così, di godersi lo spettacolo della Dacia Arena nel matchday e, soprattutto, di tifare l'Udinese con il consueto calore.

Per usufruire della promozione sarà necessario esibire la propria tessera segnaposto al momento dell'acquisto che sarà possibile soltanto presso i botteghini della Dacia Arena e nei punti vendita autorizzati NON online.



L'iniziativa "Porta un amico" è valida in tutti i settori dello stadio eccetto l'Udinese Club House.

La vendita dei tagliandi partirà, su tutti i canali, giovedì 6 febbraio alle ore 12.



Di seguito tutte le info per la vendita dei biglietti per Udinese - Hellas Verona:

TARIFFE:

CURVE: 25 €

TRIBUNA LATERALE: 30€ (intero), 25€ (ridotto), 20€ (under 18)

DISTINTI: 35€ (intero), 30€ (ridotto), 25€ (under 18)

TRIBUNA CENTRALE: 40€ (intero), 35€ (ridotto), 30€ (under 18)

OSPITI: 25€

PUNTI VENDITA E INFO

BIGLIETTERIE DACIA ARENA con i seguenti orari:

lunedì dalle 15 alle 19

martedì - venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19

sabato dalle 9 alle 13



RIVENDITE AUTORIZZATE

Cliccare QUI per l'elenco.

Per acquistare il biglietto è necessario presentarsi presso le rivendite autorizzate muniti del proprio documento d'identità.

Nel caso di acquisto del biglietto per altre persone è necessario presentare anche il documento d'identità di queste.

Per maggiori informazioni chiama lo 0432-544994.

ONLINE SU: www.ticketone.it

OSPITI: nessuna restrizione e senza obbligo della tessera del tifoso, i biglietti del settore ospiti saranno in vendita fino alle 19 di sabato 15 febbraio.



RESTRIZIONI: NON è possibile effettuare il cambio utilizzatore per i tagliandi, è invece possibile farlo per gli abbonamenti.

PROMOZIONE APU-PORDENONE: l'abbonato APU o Pordenone Calcio, potrà assistere alla partita al prezzo di €10 in tribuna laterale o distinti centrali. Per l'acquisto del biglietto basterà esibire l'abbonamento presso qualsiasi punto vendita (non valido tramite acquisto online).



UNDER 18: tariffa valida per tutti coloro che sono nati dopo 01/01/2002.

RIDOTTO: tariffa applicata alla categoria donne, agli over 65 (nati prima del 01/01/1955) e invalidi al 70%.

DISABILI: per l'acquisto dei biglietti seguire le indicazioni nella sezione DISABILI del sito www.udinese.it.

GIORNO GARA: le biglietterie della Dacia Arena saranno aperte dalle ore 9 fino all'inizio della gara. Il giorno della partita i prezzi subiranno una maggiorazione di €5.



HOSPITALITY/UDINESE CLUB HOUSE

Gli interessati ad acquistare un biglietto nelle aree hospitality dell'Udinese Club House possono inviare una mail a hospitality@udinesespa.it.

PROMOTURISMOFVG

Fai della tua giornata di sport una vera esperienza. In Friuli Venezia Giulia

Il tuo ingresso alla partita vale degustazioni, sconti e vantaggi. Clicca qui