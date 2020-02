Pasqual: "Udinese-Fiorentina partita strana, avere i tuoi tifosi allo stadio ti fa rendere quel qualcosa in più"

Manuel Pasqual, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato della sfida che vedrà i viola affrontare l'Udinese domani pomeriggio. Queste le sue parole ai microfoni di FirenzeViola.it:

"Non è una partita semplice, può sembrare un'amichevole ed avere i tuoi tifosi allo stadio ti fa rendere quel qualcosa in più. Per molti motivi questa sfida è una partita strana: dopo la scomparsa di Davide Astori i viola la affrontano sempre con un po' di amarezza ed un po' di tristezza nel cuore per chi c'è stato o per chi lavora e gioca in Fiorentina e si porta dietro quello che è successo quel giorno. Allo stesso tempo la squadra di Iachini vorrà rilanciarsi e risalire in classifica perché chi sta dietro continua a correre e continua a far punti, quindi prima esce dalla zona a rischio e meglio è".