Okaka: "Siamo sulla strada giusta. Fare gol è sempre importante per un attaccante"

"Siamo sulla strada giusta, abbiamo fatto delle ottime prestazioni, in particolare contro il Brescia, strappando nel finale un pareggio strameritato, anzi, anche stretto". Parola di Stefano Okaka, attaccante dell'Udinese.

Nelle ultime partite se la prestazione è stata buona quello che è mancato è stato il gol: "È normale che per me fare gol è sempre importante, perché ti dà una grande dose di fiducia, ma mi accontento anche di fare assist, come a Brescia. Segnare mi dà la sensazione più bella, non lo nego, ma già mettere gli altri in condizione di segnare non mi dispiace".