Okaka: "Ogni punto fa la differenza. Cosa accadrà? Se la situazione peggiorerà la scelta è scontata"

L'Udinese non va oltre lo 0 a 0 contro la Fiorentina. A commentare la partita in mixed zone è stato Stefano Okaka: "E' stata una domenica differente. Non è facile riattaccare la spina in questi momenti, oggi ci abbiamo provato ed è venuto fuori un punto. Con questa classifica ogni punto fa la differenza, perché ti permette di fare un salto in avanti. Abbiamo sorpassato il Torino, l'importante era non perdere. La prossima partita cercheremo di vincerla per allontanarci dalla zona pericolosa. L'importante è avere queste prestazioni, alla fine sono sicuro che raccoglieremo i frutti del lavoro che stiamo facendo. Manca il gol? E' vero che non segniamo molto. Arriveranno occasioni e cercheremo di essere più cinici, in questo momento cerchiamo prima di tutto di difendere. Dobbiamo continuare senza pensare a quello che succede fuori dal campo. Purtroppo l'emergenza continua, con la salute non si può scherzare. Giocare o non giocare? Penso che ci debba essere una decisione che arriva dall'alto, univoca. Se la situazione si complica penso che la scelta purtroppo sia scontata. Noi cerchiamo di fare il nostro lavoro ma ancor prima di esser calciatori siamo esseri umani.