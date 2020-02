Si è fermato Bram Nuytinck. Il difensore olandese non ha preso parte alla seduta mattutina, restando a lavorare in palestra. Il motivo? Un problema al ginocchio che in questi giorni lo sta tormentando e che potrebbe fargli saltare il match contro la Fioretina al Friuli. Domani saranno rivalutate le sue condizioni, Gotti spera di recueperarlo.