Musso: "Fondamentale la continuità che stiamo trovando"

Juan Musso, autore di alcune parate fondamentali, ha parlato nel post partita a Udinese TV, partendo dalla parata sul tiro deviato da Ekong: "La deviazione di Ekong ha messo la palla sul palo e fortunatamente ci sono arrivato, lavoro tanto per esserci nei momenti più difficili e la cosa sta portando i suoi frutti. Certezza per i compagni? Non so come mi vedano loro, io continuo sempre a crescere, cercando di migliorare ancora, mi piace tanto il lavoro che faccio, gli allenamenti, è una gioia vedere la squadra con questa fiducia, ancora non è tutto perfetto ma si stanno vedendo belle cose. Queste tre vittorie valgono tanto, era importante trovare la continuità mancata, per avere fiducia, ora sappiamo che quando non c'è uno c'è l'altro, c'è bisogno di tutti".