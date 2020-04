Messaggero Veneto: "Mandragora e i casi limite di una A da finire d'estate"

Giocare il campionato in estate è una delle opzioni su tavole della Lega e del Governo. Il prolungamento oltre il 30 giugno, pero, comporterebbe però alcune problematiche contrattuali. A spiegarlo, nell'edizione odierna, il Messaggero Veneto: "I casi limite sono tanti. Legati alle cessioni già effettuate: quella di Petagna dalla Spal al Napoli, quella di Kulusevski dal Parma (via Atalanta) alla stessa Juve. Legati ai prestiti: come quello di Barak al Lecce, per esempio, per il quale l'Udinese dovrà "allungare" l'accordo salvo poi vederselo di fronte a tre giornate dalla fine. I vantaggi dell'operazione Mandragora stanno invece nei numeri, perché, come recita l'accordo «la Juventus potrà esercitare il diritto di opzione per riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore a fronte di un corrispettivo di EUR 26 milioni». Considerando che l'Udinese l'ha pagato 20 in quattro "rate" e l'ha utilizzato pure per due campionati Mandragora sarebbe stato comunque un affare per il club friulano. L'imponderabile? Questo maledetto virus".