Messaggero Veneto, le pagelle: Fofana il migliore, bene la difesa

Queste le pagelle ai bianconeri del Messaggero Veneto.

MUSSO 6,5 - Regala il pallone al Cagliari che nell'azione successiva colpisce il palo con Nainggolan, però è un gatto quando va ad allontanare dalla linea di porta il pallone lisciato da Joao Pedro.

DE MAIO 6,5 - Partita di grande applicazione. Bravo e astuto quando riesce a sbilanciare Joao Pedro a due passi da Musso.

EKONG 6,5 - Aveva gli occhi puntati addosso dopo gli errori delle ultime partite. Reagisce bene e evita qualsiasi rischio.

NUYTINCK 6,5 - Per lui vale lo stesso discorso fatto per De Maio. Anche propositivo in un paio di circostanze.

LARSEN 6 - Tenta una sola volta l'affondo. Si fa sfuggire Faragò nell'azione del pari e l'avversario ha tutto il tempo di crossare.

DE PAUL 7 - Colpito subito duro stringe i denti e resta in campo sbagliando molto ma cavando dal cilindro anche la parabola dell'1-0.

FOFANA 7 IL MIGLIORE - C'è in entrambe le azioni che portano ai gol bianconeri: sul primo è lui a servire De Paul con i tempi giusti, sul secondo scarica sotto la traversa il destro che vale tre punti. Altruista in un paio di sponde per le conclusioni di Mandragora. Bene anche in fase di gestione della palla considerando che ne perde solamente una. É un giocatore decisamente ritrovato dopo le tante panchine sul finire dell'era Tudor e l'inizio di quella Gotti.

MANDRAGORA 7 - Prestazione di grande intelligenza e spessore contro Nainggolan. Perde una sola palla, ma stavolta non costa cara come con il Napoli.

SEMA 7 - Nel primo tempo è il migliore. Salta sistematicamente Faragò e mette in mezzo palloni pericolosi che i compagni non sfruttano. Ha autonomia limitata e dopo un'ora deve uscire.

LASAGNA 5,5 - Un contropiede concluso con un tiro privo di logica e poi tanti errori negli scambi in spazi stretti.

OKAKA 6 - Utilissimo nel far salire la squadra, ma anche molto falloso. Sul giudizio pesano tre palloni gestiti male in contropiede.

TER AVEST 5,5 - Chiude in ritardo su Joao Pedro.

JAJALO 6 Dà una mano a Mandragora in mezzo.

PUSSETTO SV - Gioca poco, non è giudicabile.