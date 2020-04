Messaggero Veneto: "Il calcio si aspetta di avere il via libera agli allenamenti"

La Serie A spinge per tornare in campo. Il punto odierno del Messaggero Veneto: "Oggi le attese notizie sul via libera, martedì dopo Pasqua il documento medico-scientifico per una ripresa "in sicurezza", quindi il ritorno dei giocatori dall'estero per far loro smaltire la quarantena e i test che saranno indicati dagli esperti scelti dalla Figc: nessuno nel caso dell'Udinese, visto che tutti i bianconeri hanno lavorato a casa, in zona, mentre molti club di prima fascia, Juve e Inter su tutti, stanno già pensando di far rientrare tutti gli effettivi per ricominciare a lavorare con il gruppo il prima possibile.Ma chi ha già tutti i giocatori in Italia, come l'Udinese, potrà cominciare nella settimana subito dopo Pasqua? Le indiscrezioni riferiscono di un prolungamento di altre due settimane per le attuali misure restrittive contenute nel decreto che scadrà lunedì e il Governo non vorrebbe sganciare lo sport di vertice dal lockdown. Quindi è possibile che nessuna squadra venga rimessa in moto immediatamente, tanto che l'ipotesi più gettonata preveder la riapertura dei centri sportivi il 24 aprile per la sanificazione e i test che saranno indicati dal protocollo; via agli allenamenti, dunque, solo all'inizio del prossimo mese, il 3 maggio, una data che potrebbe comunque far immaginare un campionato ridisegnato per una ripartenza tre settimane dopo. O anche prima, per quel 20 maggio che molti immaginano essere il giorno della "rinascita" della serie A".