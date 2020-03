Marino: "A questo campionato neppure ci penso più, sono preoccupato per il prossimo"

Pierpaolo Marino, direttore tecnico dell'Udinese ha parlato dell'emergenza Coronavirus in Italia: “La Cina è stata travolta da questa sciagura due mesi prima di noi e ancora non ne è uscita, nonostante misure restrittive persino più severe. Come si può pensare che a maggio si possano rivedere i calciatori in campo? Ma Io sono preoccupato per il prossimo campionato, io a questo neppure ci penso più. Bisogna adesso prendere delle decisioni per evitare di compromettere la prossima stagione. Io faccio uno scenario a tre mesi, nel breve termine: e non vedo possibilità che il sipario possa rialzarsi su questo campionato”.